Spotify ha compartido su lista de artistas con más streams de 2021, teniendo al puertorriqueño Bad Bunny en primer lugar.

Como cada primero de diciembre, la plataforma de streaming nos comparte sus estadísticas sobre cómo le fue a los artistas durante el año y esta vez, el reggaetonero desbanco a todos con 9.1 mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el músico más escuchado en todo el mundo.

Debajo de él, el top 5 de artistas con más streams a nivel internacional se encuentran Taylor Swift, Drake, Justin Bieber y BTS. Mientras que Olivia Rodrigo tuvo la canción (“Divers License” con 1.1 mil millones) y el álbum más escuchados (Sour).

“Montero (Call me by your name)” de Lil Nas X, “Stay” de Justin Bieber y The Kid Laroi y “Levitating” de Dua Lipa también figuran entre las cinco canciones con más streams.

Recuerda que tú también puedes checar en Spotify cuáles fueron tus artistas, canciones y discos favoritos de 2021.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.