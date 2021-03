Bad Bunny y adidas Originals han unido fuerzas para el lanzamiento de una serie de productos y la primera entrega ya llegó en forma de unos increíbles tenis totalmente impregnados de la esencia del cantante.

Unidos por los valores de innovación, creatividad y autoexpresión, la marca de ropa deportiva alemana y el puertorriqueño trabajarán en una asociación a largo plazo con una serie de proyectos colaborativos que se irán lanzando durante las próximas temporadas. Siendo esta la primera vez que adidas colabora con un artista latinx a escala mundial.

La primera entrega de este proyecto ya fue anunciada bajo el título de The First Café, en referencia a la taza de café que representa el comienzo de la rutina diaria de Bad Bunny, y se trata de una divertida versión de la silueta Forum Buckle Low de adidas Originals, la cual fue creada de la mano del cantante e inspirada en su excéntrica personalidad.

Este nuevo par de sneakers presenta una capellada de cuero premium con revestimientos de gamuza, además de un distintivo cierre de hebilla, y está confeccionada en una combinación de colores “off white / gris / blanco” inspirada en las tonalidades del café.

Y hablando sobre este nuevo proyecto, Bad Bunny comentó: “Desde pequeño siempre amé las tenis. Eran el detalle principal del estilo que quisiera tener o de lo que haría en ese día. Salir con los panas y preguntar: ¿cuáles tenis te vas a poner? Compartir y hablar sobre esas que soñamos con tener. Es algo que nos une y define mucho de ti.”

“Al final es lo que acompaña los pasos que das, le da estilo al camino que elijas tomar”, continuó. “Hoy se siente increíble poder crear mi propio diseño con gente con la que comparto ese mismo sentimiento. Se siente increíble que mis próximos pasos, son con mis propias tenis.”

Además de la creatividad, otra de las cosas que el cantante y adidas Originals también comparten es el espíritu de cambio y de apoyo a la comunidad y es por eso que, como parte integral de la colaboración, ambos se han comprometido a entregar tenis en las comunidades necesitadas de bajos recursos durante toda la duración de la asociación.

The First Café llegará a México el próximo 26 de marzo a través de la app de adidas o en las tiendas de adidas Originals Flagship, Lust, AMY, 99 Problems, Two Feet Undr, Soul y Alive.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.