Este año Ceremonia cumple su décimo aniversario y lo festejará a lo grande con dos días de fiesta, música, inclusión y moda.

Si en algo se ha distinguido este festival es por ofrecer un line up muy original que es perfecto para todos aquellos melómanos que constantemente están en busca de nuevos sonidos y propuestas musicales. Y este año no es la excepción. AXE Ceremonia nos trae un cartel que va desde Rosalía y Travis Scott hasta The Blaze, M.I.A, Moderat, Julieta Venegas y L’Imperatrice.

Sería imposible catalogar al Festival Ceremonia bajo un solo género, y su cartel es prueba de ello. Lo que sí podemos decir es que todas las propuestas de este año tienen un marcado espíritu de fiesta. Así que prepárate para bailar mucho durante los dos días que durará este evento.

AXE Ceremonia 2023 contará en esta edición con cinco escenarios diferentes:

Axe Ceremonia

Escenario GPI

American Eagle

Club Traición

El Micky

El sábado la fiesta correrá a cargo de artistas como: Travis Scott, Fred Again, Moderat, Tokischa, L’Impératrice, Honey Dijon, Junior H, Villano Antillano, Eme Malafe, Domi & JD Beck, Usted Señalemelo, Valon Emerson, Ethel Cain y Yoshi. Aquí puedes ver los horarios.

El domingo, el espíritu de fiesta continuará con el beat de M.I.A., Jamie XX, The Blaze, Julieta Venegas, Willow, Trueno, Rojuu, Louta, Taichu, La Goony Chonga, Zizzy y Rubio, entre otros más. Rosalía cerrará con broche de oro el festival.

¿Dónde y cuándo es AXE Ceremonia 2023?

La cita para este festival es el sábado 1 y domingo 2 de abril en el Parque Bicentenario, ubicado en Av. 5 de Mayo 290, Refinería 18 de Marzo, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Las puertas se abrirán a partir de las 14 horas y las primeras tocadas empezarán a las 15:25 horas, y la fiesta, en ambos días se espera que termine a las dos de la mañana, así que serán casi 12 horas de mucha fiesta y música.

Inclusión, diversidad y cuidado al planeta

Si algo ha distinguido a Ceremonia desde los años que lleva realizándose, es su concepto de inclusión y diversidad, a esta idea del disfrute, pero siempre desde la conciencia social, es por eso que además de los escenarios y las opciones de comida, bebida y merch, también podemos encontrar asociaciones y marcas que informan a los asistentes sobre su trabajo con el fin de conocer más sobre las acciones que podemos llevar a cabo para colaborar -aunque sea un poquito- a alguna causa.

Uno de estos casos es American Eagle, que además de tener un escenario donde se presentarán Honey Dijon, Villano Antillano, Tayhana, Avalon Emerson, Ethel Cain, Rebe, Zemmoa y Mehro el sábado; y TR/ST, Rojuu, la Goony Chonga, Zizzy, Friolento, Go Golden Junk y Girls el domingo, quiere festejar con AXE Ceremonia que también se preocupa por el planeta, justo como ya lo hace la marca, que se se ha propuesto una disminución en el uso del agua en la confección de cada par de jeans con su programa Real Good, así como con el uso de materiales reciclados y poliéster proveniente de botellas de plástico.

¿Qué no te puede hacer falta en AXE Ceremonia 2023?

A continuación te enlistamos algunas recomendaciones para que las tomes en cuenta y te sientas cómodo durante los dos días de festival, así que toma nota.

Comodidad ante todo: cada día de festival durará aproximadamente unas 12 horas, así que apuesta por un calzado cómodo, con el que te sientas seguro. Te recomendamos evitar zapatos de colores claros, ya que el evento se realiza sobre pasto y es posible que haya posibilidad de lluvia.

Outfit versátil y divertido: Ceremonia es uno de esos festivales donde puedes darle rienda suelta a su estilo y lucir un look muy atrevido y arriesgado, así que sientete libre de expresarte a través de tus prendas. En el stand de American Eagle también encontrarás algunos outfits para la ocasión y algunos de ellos inspirados en los signos zodiacales. Eso sí, toma en cuenta que el clima puede variar, así que elige prendas que te hagan paro tanto para el frío como para el calor.

Más ligero, más divertido: No lleves más cosas de las necesarias. Te recomendamos llevar una bolsa o backpack pequeña, o bien, una cangurera o fannypack, que te permita sentirte libre para bailar y explorar todos los escenarios. Así que olvídate de llevar calzado extra, maquillaje o cámaras. Recuerda que muchos objetos como comida, bebida no son permitidos y te los quitarán en el acceso.

Lo importante es que vayas ligero y te sientas cómodo en todo momento.

Batería extra: Seguramente vas a querer tomar miles de fotos y videos del evento. Ojo, no te vayas a quedar sin pila en tu celular, por eso lleva contigo una powerbank que garantice que siempre tendrás cargado tu móvil, no solo para grabar, sino para que estés comunicado en todo momento.

Protégete del sol: No, no lo decimos por vanidad, lo recomendamos por un tema de salud. Recuerda la importancia de cuidar tu piel de los rayos UV, así que no olvides usar bloqueador, llevar una gorra o sombrero y gafas de sol.

Verifica el clima: Todos sabemos que en las últimas semanas el clima en la CDMX ha sido bastante irregular. Así que monitorea el clima días antes para que te prepares con lo que vas a necesitar. Un impermeable o rompevientos tal vez sea una buena opción si hay posibilidad de lluvias. Recarga tu pulsera cashless: Recuerda que no podrás pagar en efectivo dentro del evento. En la entrada te darán una pulsera cashless, que podrás recargar en diferentes puntos dentro del festival. Si quieres evitar filas, puedes recargarla previo al evento. Esto puedes hacerlo desde la web de Ceremonia.

Foto de portada: AXE Ceremonia / Daniel Patlán