Desde Toronto, Katie Stelmanis nos pone al día sobre su alter ego, Austra, justo cuando la canadiense regresa a México como parte del Rabbit Hutch Fest este 8 de octubre (Frontón México), una oportunidad única para apreciar en vivo a una de las voces más interesantes de la escena electrónica alternativa.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: Virginie Khateeb

¿Después de la pandemia retomas algo que ya habías comenzado o vives un nuevo comienzo?

Un poco las dos cosas. Definitivamente es un nuevo comienzo porque estreno banda y estoy volviendo a tocar. Sin embargo estoy retomando material de los discos anteriores. Me hallo en el proceso de ver cómo voy a integrar esas dos cosas.

Me parece que tu álbum Future politcs describe bastante bien los momentos que estamos viviendo en el mundo; la guerra en Ucrania, el cambio climático, la crisis económica… ¿Cómo te sientes respecto al mundo de hoy?

Ese álbum lo compuse en México en 2015, cuando estuve viviendo allá. En ese momento me sentía muy optimista respecto a todo, pero ahora es realmente difícil serlo, el mundo se ha vuelto muy hostil de muchas maneras. Hemos llegado al punto de decir, ya llegamos a lo peor, seguramente lo siguiente será mejor, y resulta todo lo contrario. Pensábamos que la pandemia nos pondría en un trayectoria distinta, pero nos damos cuenta de que todo es un desastre. Hay mucha ansiedad e incertidumbre.

Hablando de cosas mejores, tu forma de cantar es muy particular. ¿Qué tan importante es la voz en tu música y que lugar consideras que ocupa la misma en la música en general?

Es muy importante, es mi instrumento principal. Cuando escucho la música de alguien más, si no conecto con la voz es muy difícil que me guste la propuesta. Y muchas veces no tiene que ver con la técnica vocal, es más bien si la voz me está comunicando algo de la forma adecuada.

¿Te sientes parte de la tradición de cantantes como Kate Bush o, quizá, Björk?

Son dos cantantes fundamentales, las considero fuente de inspiración. Creo que tienen una personalidad muy original y al mismo tiempo son súper talentosas como intérpretes y productoras. Han creado universos muy personales, atemporales, me encantaría lograr eso con mi música.

En tu más reciente disco, Hirundi, te alejas un poco de la electrónica.

Hice ese álbum en una época en la que estaba escuchando música distinta hecha por mujeres. Por ejemplo Joan Armatrading o Tori Amos, de la última te puedo decir que en un momento estuve muy clavada con su música. Quise explorar mi faceta de cantautora, fue algo extraño porque aquí en Canadá cuando hay entregas de premios siempre me ubican en la categoría de música electrónica. Fue bueno sorprenderlos esa vez.

¿Cómo te sientes de ser parte del Rabbit Hutch Fest, en medio de un cartel con muchos actos femeninos como Adult, Automatic o Void Vision?

Estoy muy emocionada de regresar a la Ciudad de México formando parte de un line up interesante, único, diferente a la mayoría de los festivales que hay en la actualidad. Me parece que tiene una curaduría muy especial. Creo que hay un problema en cuanto a la equidad de actos femeninos en los carteles. Antes de la pandemia había una consciencia sobre ese aspecto, pero cuando se reactivaron los conciertos y festivales, los productores de festivales dejaron de apoyar los actos femeninos, y regresamos un poco a lo dominado por los hombres. Por eso considero que este festival va a ser muy especial. Ya cada vez falta menos tiempo para volver a estar en mi ciudad favorita, la de México.

