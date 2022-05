Austin City Limits confirmó que este año regresará en octubre con un line up de lujo encabezado por Paramore, Lil Nas X, Red Hot Chili Peppers, Kacey Musgraves, SZA, Flume y Pink.

De nueva cuenta, el reconocido festival estadounidense se llevará a cabo en Austin, Texas, en dos fines de semana: del 7 al 9 de octubre y del 14 al 16 del mismo mes. Por supuesto, el cartel viene con una curaduría musical de lujo en el que, además de los artistas ya mencionados, aparecen nombres como James Blake, Japanese Breakfast, Diplo, Wallows, The War On Drugs, The Marias, Spoon, Arlo Parks, Wet Leg y más.

Checa a continuación el cartel completo:

Cabe mencionar que algunos de los artistas sólo se presentarán en el primer fin de semana, como James Blake, Carly Rae Jepsen, MUNA y Kevin Morby. Mientras que otros como Phoenix, Wet Leg y Faye Webster únicamente participarán en el segundo fin.

Los pases de tres días para el Austin City Limits ya se encuentran a la venta a través de su website oficial. Se espera que los boletos por día salgan durante las próximas semanas.

Fotos de portada tomadas del Facebook de los artistas.