Eartheater es Alexandra Drewchin, artista afincada en Queens que cuenta con dos álbumes publicados en Hausu Mountain Metalepsis y RIP Chrysalis , y uno en PAN IRISIRI .

Eartheater acaba de publicar su nuevo trabajo Phoenix: Flarames Are Dew Upon My Skin de nuevo con la disquera PAN

Eartheater es un talento multi instrumentista, obsesionada con las atmósferas digitales y desgarradas.

Su art pop digital es conmovedor siempre lleno de un fuego abrasador.