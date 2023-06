Arnold Schwarzenegger revela cómo surgió el famoso “I’ll be back” de ‘Terminator’

En su nuevo documental para Netflix, titulado Arnold, Schwarzenegger habla sobre sus días trabajando en la saga Terminator y cómo fue que nació la icónica frase “I’ll be back”. Según explicó el actor, la línea usaba un juego de palabras diferente y en un intento por mejorarla, tuvo que enfrentarse al director y co-escritor James Cameron.

“En algún momento en medio del rodaje, estábamos haciendo la escena de la estación de policía. La frase decía ‘I’ll come back‘. No estaba destinado a ser un gran momento en absoluto. Literalmente estaba destinado a ser un simple ‘no hay problema, volveré’. Por alguna razón, Arnold no lo dijo. Así que le pedí que sólo dijera ‘I’ll be back’, que lo mantuviera simple”, dijo Cameron.

Arnold Schwarzenegger admite en el documental que pensó que “I’ll be back” sonaba “gracioso” porque estaba interpretando a un cyborg y pensó que “I will come back” sonaba más “como una máquina” y apropiado. Según Schwarzenegger, cuando hizo la sugerencia, Cameron le preguntó “¿eres tú el escritor?”. “Le respondí que no y él dijo ‘bueno, no me digas cómo escribir”, comentó el actor.

Cameron ganó la batalla, y la frase “I’ll be back” de Arnold Schwarzenegger se convirtió en el momento definitivo de la franquicia y en uno de los diálogos cinematográficos más famosas de la historia. “Esto sólo te muestra quién tenía razón y quién estaba equivocado”, concluyó.