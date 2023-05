Arnold Schwarzenegger dijo que su tiempo en ‘Terminator’ ha llegado a su fin

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el protagonista de Terminator habló sobre estas dos recientes películas, asegurando que oficialmente su tiempo en la saga llegó a su fin.

“La franquicia no ha terminado. Yo terminé con ella. Recibí fuerte y claro el mensaje, que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator”, dijo Arnold Schwarzenegger.

“A alguien se le tiene que ocurrir una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre la recordaré con mucho cariño”, continuó.

Si bien Arnold Schwarzenegger es fanático de las primeras tres películas, las secuelas más recientes no fueron precisamente de su agrado: “Las primeras tres películas fueron geniales. En la cuarta [Salvation] yo no estuve porque era gobernador. Luego, cinco [Genisys] y seis [Dark Fate] no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas”.