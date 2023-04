FUBAR, un acrónimo de “fucked up beyond all repair” (jodido más allá de toda reparación), se centra en la historia de Luke Brunner, un agente de 65 años de edad de la CIA que está listo para jubilarse y comenzar a disfrutar de tiempo completo a su familia. Por cosas del destino, el hombre se ve envuelto en una última misión, por la que se entera que su hija Emma de 28 años de edad también es una agente de la CIA.

A raíz de esto, Luke deberá de trabajar en conjunto con Emma no sólo en una importante misión, sino también en su relación de padre e hija. Como se muestra en el tráiler, FUBAR utilizará guiños de comedia y el amor paternal para llevarnos en un viaje lleno de aventuras y acción.

Además de Arnold Schwarzenegger, que por primera vez protagoniza una serie, FUBAR también cuenta con las actuaciones de Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley y Jay Baruchel. Su estreno se realizará el próximo 25 de mayo en Netflix.

Checa el tráiler a continuación: