Ariana Grande y The Weeknd estrenan remix de “Die for you”

Han pasado siete años desde que “Die for you” llegó al mundo como parte del disco Starboy de The Weeknd. Con el paso del tiempo la canción ha obtenido mayor popularidad, convirtiéndose en uno de los clásicos del catálogo del músico, por lo que en este momento se sentía bastante adecuado darle un nuevo giro.

Para ello, el canadiense volvió a aliarse con Ariana Grande, resultando en un remix que, aunque mantiene el estilo original de la melodía, logra refrescarse con el verso de Grande. “I’m finding ways to stay concentrated on what I gotta do / But, baby boy, it’s so hard around you / And yes, I’m blamin’ you”, canta Ariana.

“Die for you (remix)” es el primer lanzamiento musical de Ariana Grande en lo que va del año. La cantautora ha trabajado con The Weeknd en repetidas ocasiones; su primera colaboración fue en 2014 con “Love me harder”, además, en 2021 también crearon un remix de “Save your tears”.

Recuerda que The Weeknd visitará nuestro país en septiembre de este año.