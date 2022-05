Matt Helders, baterista de Arctic Monkeys, compartió nuevas pistas del próximo disco de la banda, y puede ser que llegue antes de lo esperado.

Desde hace algunos meses la agrupación liderada por Alex Turner dio indicios de que su séptimo álbum de estudio ya estaba en camino. Si bien los detalles los ha mantenido bajo llave, en una reciente entrevista con NME Helders habló un poco sobre la estética musical que tendrá este trabajo y en qué etapa se encuentra.

Según reveló el baterista, el nuevo material de Arctic Monkeys continúa con lo que sonoramente nos presentaron en Tranquility base hotel & casino, dejando atrás de una vez por todas la etapa AM (2013): “Musicalmente toma como punto de partida donde el otro se quedó. Quiero decir, no volveremos a sonar como en ‘R U Mine?’ y todo eso, con los riffs gruesos y demás. Pero hay riffs, y es un poco uptempo, pese a que no es algo ruidoso. ¡Es difícil de explicar!”

Vía Facebook Arctic Monkeys

Además, Matt Helders aseguró que aún no hay fecha de lanzamiento, pero que prácticamente ya está terminado y son sólo detalles lo que les falta. “Sí, bastante. Fue un poco desconexa la forma en la que tuvimos que hacerlo, y hay algunas cosas por terminar, pero sí, está en tratativas”, contestó el baterista luego que el entrevistador le preguntó si ya estaba casi listo el álbum.

En lo mientras, Arctic Monkeys ya prepara su regreso a los escenarios con un extenso tour por Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Hay fuertes rumores de que se presenten en México a finales de año, así que crucemos dedos y quizás hasta nos visitan con música recién salida del horno.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

