A unos cuantos días del estreno de su nuevo disco, Arctic Monkeys han liberado en streaming “I ain’t quite where I think I am”.

Originalmente la canción fue de los primeros adelantos que la agrupación nos dio de The car, su próximo álbum de estudio. El track fue estrenado durante un show que Alex Turner y compañía dieron en agosto en el Festival Zurich Openair de Suiza, pero fue hasta hoy que publicaron la versión oficial.

“I ain’t quite where I think I am” es una melodía con destellos retro que sigue la línea del disco Tranquility base hotel & casino, aunque con sonidos más funky. Su lanzamiento oficial se complementó con un video dirigido por Ben Chappell y Zackery Michael que fue grabado durante el reciente concierto que Arctic Monkeys ofreció en el King’s Theatre de Brooklyn.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto con “Body paint” y “There’s better be a mirrorball” como los únicos adelantos de The car, el cual se estrenará este viernes 21 de octubre. Aún estás a tiempo de pre-ordenarlo dando click aquí.

Recuerda que Arctic Monkeys se presentarán en la edición de este año del Festival Corona Capital. El cartel también incluye las actuaciones de artistas como Yeah Yeah Yeahs, Paramore, My Chemical Romance, Lil Nas X, Miley Cyrus y The 1975.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

