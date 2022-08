Luego de sorprendernos con el debut en vivo de una nueva canción, el día de hoy los Arctic Monkeys compartieron los detalles completos de su próximo álbum de estudio y un par de pistas sobre lo que podemos esperar.

A través de redes sociales, la agrupación oriunda de Sheffield reveló que este material llevará de título The car y que su estreno está programado para el 21 de octubre de 2022. Además, se confirmó que son diez las canciones que conforman el disco, incluyendo “I ain’t quite where I think I am“, canción que Alex Turner y compañía interpretaron el día de ayer durante su presentación en el Festival Zúrich Openair de Suecia.

Por otra parte, en una entrevista con Big Issue, Turner aseguró que The car “es una respuesta a otras cosas que ha compuesto” y que en comparación con lo que anteriormente dijo Matt Helders, no se trata específicamente de una continuación del Tranquility base hotel & casino, sino de algo “mucho más fuerte” con letras que los tiene lejos de la ciencia ficción y “de vuelta a la Tierra”. “Nunca me suscribo por completo a la idea de que algo que suena ‘cinematográfico’, pero esta vez es más fuerte”, explicó.

Asimismo, Alex Turner confesó que para este álbum Arctic Monkeys trabajaron con el productor James Ford en un antiguo monasterio de Suffolk llamado Butlery Priory. Según dijo, la decisión de no encontrarse en un estudio convencional estuvo inspirada por algunas de sus bandas favoritas: “Hay un montón de discos de Led Zeppelin y Stones donde estaban en esta casa en el campo y luego fueron y lo ordenaron todo y lo sobre-grabaron en otro lugar. Fuimos allí en el verano, tomamos todo el equipo, obtuvimos la materia prima y luego la llevamos a otro lugar”.

“Creo que con este disco nos hemos acercado a la mejor versión de un sonido general más dinámico. Las cuerdas de este material entran y salen de foco y eso fue un movimiento deliberado y, con suerte, todo tiene su propio espacio. Hay un momento en que la banda pasa al frente y luego las cuerdas pasan al frente”, agregó.

The car de Arctic Monkeys ya se encuentra disponible para pre-orden dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

