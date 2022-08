Ahora sí, lo que tanto esperábamos se hizo realidad: Arctic Monkeys dieron pistas de lo que será su próximo material discográfico.

Hace unas semanas, la agrupación liderada regresó a los escenarios luego de tres años de ausencia. Sin duda su comeback fue toda una locura y la emoción perdura, ya que aunque en el primer concierto de su tour el combo se enfocó en tocar puros clásicos, en su show de hoy en el Festival Zúrich Openair de Suecia sorprendió a los fans con el estreno de un nuevo tema.

A través de redes sociales, algunos de los presentes comenzaron a alternar que Arctic Monkeys estaban estrenando canción. Según señalaron, el estreno lleva por título “I ain’t quite where I think I am” y por lo que se puede escuchar en algunos videos publicados, se trata de una melodía con destellos retro que sigue la línea del disco Tranquility base hotel & casino, aunque quizá con sonidos un poco más funky.

Te dejamos por acá un video del momento:

ARCTIC MONKEYS PLAYING A NEW SONG TONIGHT pic.twitter.com/TfJrxMEcCq — alex turner every 4 hours (@alexthourly) August 23, 2022

Son pocos los detalles que se tienen sobre el próximo material discográfico de Arctic Monkeys. Hace algunos meses, el baterista Matt Helders reveló que sonoramente la nueva colección de canciones retomaría el estilo que adoptaron con Tranquility base hotel & casino y que definitivamente, no volvería a ser para nada como el AM.

Recuerda que la banda regresará a nuestro país en noviembre para presentarse en el Festival Corona Capital.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

ARCTIC MONKEYS INTERPRETARON “POTION APPROACHING”, POR PRIMERA VEZ EN MÁS DE 10 AÑOS