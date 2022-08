Después de tres años alejados de los escenarios, el día de hoy Arctic Monkeys iniciaron oficialmente su tour, mismo que los traerá de regreso a nuestro país.

El come back de la agrupación liderada por Alex Turner era quizá uno de los sucesos musicales más esperados de 2022, y como era de imaginarse, no nos decepcionó ni un poco. El setlist es un recorrido por la ya larga trayectoria de la banda, incluyendo temas de sus discos más antaños como el Whatever people say I am, that’s what I’m not y de los recientes como AM y Tranquility base hotel & casino.

Según informaron algunos de los presentes, el show de Arctic Monkeys arrancó con “Do I wanna know?”; a partir de ahí, no dejaron de sonar clásicos como “Brianstorm”, “Teddy picker”, “Crying lightning”, “Why’d you only call me when you’re high?”, “Arabella”, “One point perspective”, “505” y “Don’t sit down ‘cause I’ve moved your chair”.

Sin embargo, la sorpresa más grande fue cuando la banda interpretó “Potion approaching”, canción que forma parte de uno de sus álbumes más queridos, Humbug. Cabe destacar que Arctic Monkeys no tocaba esta canción desde 2011; así que en efecto, fue un momento especial y emotivo para los fans.

La única “desilusión” que en realidad se llevaron los presentes, fue que no hubo ni una sola pista de nuevo álbum de estudio del combo. Pero no perdamos la esperanza, ya que aún tienen muchos conciertos en puerta y en una de esas, explota la bomba.

En fin, si eres de los afortunados que alcanzó boleto para la presentación de Arctic Monkeys en la próxima edición del Corona Capital, con esto ya te puedes hacer una idea de lo que será su regreso a tierras mexas. Acá te compartimos el setlist completo:

Do I wanna know?

Brianstorm

Snap out of it

Crying lightning

Teddy picker

Potion approaching

Why’d you only call me when you’re high?

Tranquility base hotel & casino

Arabella

Fireside

Pretty visitors

Library pictures

Don’t sit down ‘cause I’ve moved your chair”

The view from the afternoon

Do me a favour

One point perspective

One for the road

505

Cornerstone

I bet you look good on the dancefloor

R U Mine?

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.