Arcade Fire creó su propia versión del más reciente sencillo de Harry Styles, “As it was”.

Los canadienses se encuentran en plena promoción de su nuevo álbum WE, por lo que hicieron una breve parada en los estudios Maida Vale de la BBC para interpretar algunos temas. La sorpresa llegó cuando la banda versionó el éxito de Styles y, como era de esperarse, es una absoluta maravilla.

Si bien Arcade Fire se mantuvo fiel a la esencia de la canción del ex One Direction, su orgánica instrumentación y la tierna voz de Régine Chassagne lograron darle un toque diferente. En el video se logra notar como la agrupación disfrutó bastante crear esta divertida versión de “As it was”; chécalo a continuación:

Además de su cover de Harry Styles, el quinteto y su banda de gira también interpretaron “The Lightning I, II” y “Age of Anxiety II (Rabbit Hole)”, canciones de su sexto material discográfico WE. Ambos vídeos ya están disponibles en el canal de YouTube de la BBC Music, mientras que el elepé lo encuentras en las diferentes plataformas digitales.

Por otra parte, recuerda que el próximo álbum de estudio de Harry Styles se lanzará el 20 de mayo de 2022. “As it was” fue lanzada el mes pasado como el sencillo principal de este material titulado Harry’s home.

