Finalmente, Marvel ha compartido el tráiler oficial de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

La fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel está por iniciar y Ant-Man (sí los planes no cambian) será el afortunado en estrenarla. Nuevamente bajo la dirección de Peyton Reed, la tercera entrega de la saga protagonizada por Paul Rudd se estrenará en los cines de todo el mundo el 17 de febrero de 2023.

Por lo que se muestra en el tráiler, Ant-Man: and The Wasp: Quantumania nos presentará de manera oficial al villano Kang The Conqueror, de quien los fans pudieron ver una de sus variantes en Loki. La nueva película seguirá los pasos del personaje de Rudd disfrutando de sus días de gloria como Vengador ante que su hija y él terminen encerrados en el Reino Cuántico.

Wasp (Evangeline Lilly), Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y el Dr. Hank Pym (Michael Douglas) también se quedan atrapados, por lo que deberán atravesar el alucinante paisaje de este microuniverso para reunirse con los Lang. El viaje los pone cara a cara con los extraños habitantes de Quantum Realm (incluido Bill Murray) y un nuevo y peligroso enemigo en Kang, a quien Janet parece conocer.

Échale un vistazo al tráiler:

Foto de portada vía YouTube.