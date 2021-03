El actor T.I. no regresará a la franquicia de Ant-Man luego de las diversas acusaciones de agresión sexual que se le hicieron recientemente.

A principios de esta semana se reportó que un abogado que representa a 11 presuntas víctimas de agresión sexual de parte del rapero/actor, su esposa o miembros de su séquito, se ha estado acercando a las autoridades en busca de una investigación criminal.

De acuerdo con The New York Times, cuatro mujeres han acusado a T.I. (aka Clifford Harris) y a su esposa Tameka Harris de haberlas drogado y de agresión sexual, incluidos dos casos de violación que tuvieron lugar en Georgia y California.

Todo ha sido negado por el actor y su esposa. Sin embargo, tras esto The Hollywood Reporter reveló que T.I. ya no aparecerá en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la tercera película de la saga, sin aclarar las razones de su salida.

En las dos primeras entregas de Ant-Man, T.I. interpretó el papel de Dave, un amigo del superhéroe que siempre le ayudaba en todas sus aventuras.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania se encuentra aún en desarrollo con el estreno programado para 2022. En esta nuevamente veremos a Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man acompañado de otros actores como Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y Evangeline Lilly.

Foto de portada tomada del Facebook de Ant-Man.