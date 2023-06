ANOHNI conmueve hasta lo profundo con “Silver on Ice”

Nada como la vida real… como sus enseñanzas demoledoras y brutales, y más cuando la muerte ronda alrededor del tema; así ha ocurrido con ANOHNI, tras 10 años de no colaborar con su vieja banda The Johnsons. Una historia se le cruzó y nos entrega una canción memorable que recupera lo mejor de su estética.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Un querido amigo suyo estaba en los últimos días de su vida y le reveló que el secreto -al final- está en las cosas simples… que se revelan muy importantes; así es como surgió “Silver on Ice”, la segunda canción que comparte de este nuevo periodo colaborativo.

Tras de avanzar “It Must Change”, ahora estamos ante una canción que tiene un poderoso trasfondo: “Un cuidador le había puesto un trozo de hielo en la lengua un día y fue una sensación tan dulce e increíble que le hizo llorar de gratitud; Era un tipo duro y estos momentos estaban transformando la forma en que veía las cosas”.

Estamos ya muy cerca del 7 de julio, el día que aparecerá completo el álbum My Back Was A Bridge For You To Cross, una obra que marcará una nueva etapa para ANOHNI and The Johnsons y que para la artista supone la continuación de HOPELESSNESS, que fue otra entrega brillante.

También te puede interesar: Jay-Jay Johanson: deslumbra con una joya fetichista