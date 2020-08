Angel Olsen nos compartió su nuevo sencillo “Waving, Smiling”. Canción que formará parte de su próximo material discográfico Whole New Mess, que se espera llegue en unos días.

Acerca del significado de este nuevo y emotivo track, la cantante comentó:

‘Waving, Smiling’ en mi cabeza es la última escena, una realización en cámara lenta del amor no perdido, sino en paz en algún lugar dentro de mí. Es el final agridulce de un capítulo de mi vida, es la aceptación final de que, a pesar de llegar a su fin, todo ese tiempo no se perdió o se desperdició.

Este sencillo llegó acompañado con un videoclip filmado por Ashley Connor en el que se le ve a Angel Olsen interpretar la canción desde el Masonic Temple. Igual la versión de estudio ya puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

“Waving, Smiling” es el segundo adelanto que Olsen comparte de su nuevo disco The Whole New Mess. Éste contará en total con nueve canciones familiares a las de su álbum All Mirrors, pero ahora presentadas con títulos alterados.

Aunque más que ser visto como un demo de su antecesor, Angel Olsen describió The Whole New Mess como “un disco propio con su propio estado de ánimo inamovible.

El álbum se espera vea luz el próximo 28 de agosto a través de Jagjaguwar. Y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Track list The Whole New Mess:

1. Whole New Mess

2. Too Easy (Bigger Than Us)

3. (New Love) Cassette

4. (We Are All Mirrors)

5. (Summer Song)

6. Waving, Smiling

7. Tonight (Without You)

8. Lark Song

9. Impasse (Workin’ For The Name) 10. Chance (Forever Love)

11. What It Is (What It Is)

Créditos foto de portada: Kylie Coutts/ vía Facebook Angel Olsen.