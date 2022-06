El organista de los Dodgers, Dieter Ruehle, rindió homenaje a Andy Fletcher de Depeche Mode durante el partido del lunes (30 de mayo).

La semana pasada recibimos la triste noticia sobre la muerte de Fletcher, miembro fundador de Depeche Mode. Desde entonces varias figuras de la industria musical le han hecho especiales homenajes, y el más reciente vino de parte de Ruehle, quien en el partido de los Dodgers contra los Piratas interpretó en el órgano algunas canciones de la banda.

A través de su cuenta de Twitter, Dieter Ruehle compartió un video en el que aparece tocando “Never let me down”, canción que Depeche Mode lanzó en 1987 dentro de su disco Music for the masses. “Strangelove”, “Master and servant”, “Behind the wheel” y “Walking in my shoes”.

Checa el clip a continuación:

Andy Fletcher murió el pasado 26 de mayo. La noticia la dio la agrupación con un comunicado en redes sociales, sin revelar la causa de muerte. El músico tenía 60 años de edad.

