Amy Schumer explica porqué renunció al papel de Barbie

El próximo mes, Greta Gerwig presentará ante el mundo su propia versión de la historia de Barbie, la cual promete mostrar el lado menos superficial de la popular muñeca. Sin embargo, antes de que Gerwig se involucrara en el proyecto, Sony y la guionista Hilary Winston la estaban llevando por un camino diferente con Amy Schumercomo protagonista.

Respecto a esto y la razón por la que decidió renunciar al papel, en una reciente entrevista con Andy Cohen durante el programa Watch what happens: Live, Schumer comentó: “Creo que dijimos que fue por conflictos de planificación. Eso fue lo que dijimos. Pero sí, realmente eran diferencias creativas. Pero ya sabes, hay un nuevo equipo detrás de esto, y parece que es muy feminista y genial, así que veré la película”.

En respuesta, Cohen le preguntó si la versión que ella protagonizaba no era lo suficientemente “feminista y genial”, a lo que Amy Schumer contestó: “así es”.

Esta no es la primera vez que Amy Schumer asegura que la película de Barbie que estaba trabajando Sony, no era mucho de su agrado. En 2022 la actriz le dijo a The Hollywood Reporter que la empresa “definitivamente no quería hacerlo” de la única forma que ella quería y le interesaba, a pesar de que se mencionaba que el guión de Hilary Winston le daba a la historia “un giro contemporáneo en belleza, feminismo e identidad”.

En 2018 se transfirieron los derechos de Barbie a Warner Bros, quienes en 2019 pusieron a Greta Gerwig al mando. Finalmente, el filme llegará a las salas de cine el próximo 20 de julio, con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas.