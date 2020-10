Amy Lee, de Evanescence, ha revelado que su sello discográfico intentó una vez insertar un vocalista masculino en la alineación de la banda para mostrar al público algo “familiar”.

En una nueva entrevista, la líder recordó el lanzamiento del primer single de la banda, “Bring Me To Life” de 2003. Explicó que el vocalista invitado de la canción, Paul McCoy, llegó como resultado de un compromiso que tuvo que hacer con su sello.

“El hecho de que fuera una mujer y un piano los que iniciaran el tema fue demasiado”, dijo a The Forty-Five, y añadió que querían a un chico en la banda a tiempo completo, pero ella no estaba de acuerdo. “Tuve que pensar que nos dejaban caer por eso porque dije que no. Finalmente llegamos al compromiso de que sólo teníamos que hacerlo en una canción y que podría ser un vocalista invitado”.

Añadió: “Fue muy difícil para mí porque tuve que empezar con nuestra primera canción sintiendo que hice un sacrificio por mi arte”.

Lee continuó diciendo que mira hacia atrás en ‘Bring Me To Life’ con cariño ahora, pero se siente traicionada porque fue una elección que tuvo que hacer en absoluto.

“Si esa canción, como esa, fuera la única cosa que la gente escuchara de nosotros en la corriente principal y luego nos fuéramos, no sería feliz”, dijo. “Estaría muy decepcionada con mi carrera, porque me sentiría muy incomprendida y como si debiera haberme defendido en primer lugar”.

Concluyó: “Afortunadamente me defendí, pero hubiera deseado que me esforzara más. Sobrevivimos, gracias a Dios”.

En agosto, Lee habló de la falta de cantantes de rock femeninas, tras ser interrogada sobre el tema en una entrevista reciente.

Publicando en Facebook, Lee explicó que le preguntaron sobre “la falta de mujeres históricamente en la radio del rock y en el mundo del rock convencional”, pero deseaba compartir una respuesta más detallada después de no poder expresarse plenamente durante la entrevista.

Escribió: “Honestamente, las mujeres SÍ se saltan. Nos dejan fuera del resumen cuando todo se reduce. Es más difícil llegar a la portada o a la radio. Porque nuestra cara no es la clásica, quintaesencial cara del rock… si lo piensas como una cara literal.

“Creo que está incrustado subconscientemente en nuestros cerebros que las mujeres en el rock son menos auténticas de alguna manera, como si fuéramos la próxima generación. Somos la segunda parte. No el original. Un pequeño nicho fuera de la marca. Pero este es el trato: El verdadero corazón de la música rock es el espíritu de REBELIÓN”.