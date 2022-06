El afincado en Austin, Texas, Sean Tomas publica su último álbum titulado Dreams Of The Coast.

Dreams Of The Coast es un álbum de ambient meditativo pero en el que una rítmica alejada de cánones minimalistas le otorga una ligereza lounge que hace del disco una pieza única casi invitación para un baile en pareja.

Un disco de discurso propio con el que Sean Tomas sorprende a los aficionados de la música de vanguardia por su libertad instrumental y de atmósferas. La costa en la que sueña Tomas es de aguas cristalinas prestas para sumergirse. En Dreams Of The Coast sus tracks se rinden al atardecer y amanecer sin diferencia.

Los loops y pasajes de guitarra característicos de Tomas, escuchar su brillante Reflections Of Anna del 2019, perviven magistralmente en este Dreams Of The Coast . Para fans de Durruti Column.

Dreams Of The Coast está publicado en el label USA Aural Canyon.