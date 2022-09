Nuestra debilidad por el ambient japonés se fortalece con discos como el último publicado por Tomokazu Fujimoto conocido artísticamente como Multi-Surface.

Tras ocho años de silencio este paisajista electrónico se presenta con una colección de canciones de cuna bajo el título de Aesthetics of Inequality Triangles, una técnica geométrica utilizada en la jardinería japonesa, la estética de los triángulos de desigualdad.

Un álbum matutino de ambient electrónico sin asperezas ni excesivos detalles orgánicos ni electro acústicos, puro digitalismo floral.

Su anterior obra fue Magic Power Of The Magnetic Tape del 2014.

Aesthetics of Inequality Triangles está publicado por Not Not Fan.