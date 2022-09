Desde Montreal llega Cameron Morse, artista de electrónica experimental que desde el IDM y asuntos colaterales, como el ambient drónico y no, compone discursos de tamiz social y político.

Morse considera este disco que hoy presentamos en Café Marvin, The Truth Is, una obra conceptual. “Un proyecto de años de duración llamado Anthropocene: un experimento de ropa reciclada destinado a acabar con la moda rápida“.

La idea de este diseñador, dibujante digital y músico es ropa única “y estampados tipográficos contundentes y fácticos que nos identifican dentro de una micro comunidad orgullosamente consciente del consumo, el deseo, el comercio y la desigualdad“.

Morse tiene claro que cada segundo se ha de tomar una decisión con respecto al entorno.

En cuanto a lo estrictamente musical The Truth Is transmite calma, reflexión, imaginamos pretende Morse, que proviene de una producción de dormitorio con sintetizador de polietileno pirateado, caja de ritmos, guitarra eléctrica y voz.

Cameron Morse se dio a conocer como la mitad de Littlebabyangel y su lanzamiento de culto Gada un mixtape que en 2015 llegó a través de una cadena de correos electrónicos a Pitchfork. Luego llegaron los remix de Dawn Chorus y Jacques Greene.

The Truth Is está publicado en el label londinense Lucky Me.