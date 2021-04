Amazon ha confirmado que la serie Invincible, adaptación a la pantalla de los comics creados por Robert Kirkman no tendrá solo una temporada, ya que ha renovado la serie para una segunda y tercera parte.

El día de hoy se ha estrenado el capítulo final de la primera temporada y no queremos hacer spoilers, pero es un choque brutal entre Omni-Man e Invincible, algo que esperábamos ver desde que comenzó este show y este episodio, así como el resto de la serie, no decepciona.

Para confirmar la noticia el creador Robert Kirkman subió un video a su redes sociales donde tiene una conversación por videollamada con Steven Yeun, actor que presta su voz para el personaje de Mark; confirmado durante esta platica que Amazon le ha autorizado empezar con el desarrollo de otras dos temporadas.

Invincible es la tercera serie sobre superhéroes que Amazon prime tiene en su catálogo y ha sido una buena racha para el estudio, ya que producciones como The tick, The boys y más recientemente esta han sido todo un éxito; ya que adaptan a la perfección estas historietas no convencionales que tienen un tono más serio, oscuro y violento.

Ahora que la primera temporada se ha terminado no sabemos cuanto tiempo tendrá que pasar para poder tener la segunda parte, aunque lo más probable es que pase un buen tiempo entre una temporada y otra. Afortunadamente The boys ya no está tan lejos, lo que podrá compensar la falta de súper peleas.

Crédito foto de portada: Amazon Prime