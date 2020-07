Aluna, de AlunaGeorge, anunció que próximamente estará lanzando su álbum debut solista titulado Renaissance. Y como adelanto estrenó el sencillo Get Paid en colaboración con Princess Nokia y Jada Kingdom.

En una entrevista con Apple Music, la cantante habló sobre este nuevo track y explicó:

Es sobre dos cosas. Es una celebración aspiracional sobre que las mujeres negras y mujeres de color sean pagadas, en oposición a la realidad en la que estamos constantemente infravaloradas por nuestro trabajo. Por otro lado, esta es una canción sobre creer que merecemos que nos paguen porque a medida que la sociedad sigue diciéndonos que no tenemos valor, internalizamos esa noción, la cual es casi más dañina porque nos impide abogar por nosotros mismos.

Get Paid llegó también acompañada de un lyric video animado realizado por Carter Juncal. Mientras que las animaciones e ilustraciones corrieron a cargo de Sean Solomon.

Te dejamos a continuación el lyric video de Get Paid:

Previamente Aluna ya también había compartido Warrior con SG Lewis y Body Pump como los primeros sencillos de Renaissance. El cual llegará a nosotros el próximo 28 de agosto a través de Mad Decent.

Tracklist Renaissance:

1. I’ve Been Starting to Love All the Things I Hate

2. Warrior featuring SG Lewis

3. Sneak

4. Envious

5. Don’t Hit My Line

6. Get Paid featuring Princess Nokia, Jada Kingdom

7. The Recipe with Kaytranada, featuring Rema

8. Body Pump

9. My Business

10. Off Guard

11. Back Up

12. Pressure

13. Surrender

14. Whistle