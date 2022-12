Alt-J ha sorprendido a sus fans con un nuevo cover de “Everything goes my way” de Metronomy.

La BBC Radio Music 6 se encuentra celebrando su 20 aniversario, por lo que los de Alt-J hicieron una breve parada en sus instalaciones para unirse al festejo con un cover de “Everything goes my way”, canción de Metronomy que originalmente fue lanzada en el disco The english riviera.

En comparación con la creación de Joseph Mount y compañía, la versión de la banda conformada por Joe Newman, Gus Unger-Hamilton y Thom Green es mucho más íntima y tranquila, con un piano y unos shakers siendo los únicos instrumentos que acompañan la melódica y nostálgica voz de Newman.

Lamentablemente el cover de Alt-J únicamente se encuentra disponible a través del canal de YouTube de la BBC.

Recuerda que el próximo año el trío se presentará en México dentro del marco del Festival Vive Latino. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.

Échale un vistazo a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.