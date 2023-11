Agris y Elsa y Elmar le cantan al desamor en “Seguro”

Si no estás familiarizado con Agris, es una cantautora originaria de Guadalajara, que inició su carrera como cantante de varias agrupaciones, pero ahora comienza una nueva página como solista, actualmente se encuentra preparando su disco debut como cantautora.

En lo que llega el álbum Agris hace equipo con su cantante favorita, Elsa y Elmar, quien además de colaborar coproduce, a lado de Julian Bernal, “Seguro”. dando como resultado el retrabajo de una canción de catarsis para sanar el corazón roto, que fue lanzada originalmente hace cuatro años.

Desde una perspectiva femenina la canción nos sumerge en esa sensación por la que todo humano pasa tarde o temprano. Compuse “Seguro” en 2015. Estaba sola, amargada, y por primera vez no quería palabras bonitas para decorar mi tristeza. Cuando no te quieren de regreso, a veces no queda más que hacer un completo desfiguro, llorar rímel por av. Juárez y beber hasta quedar ciega. Y luego, reírse poquito y escribir sobre la mujer que no eres, y de quien tu ex sí se va a enamorar, comenta Agris.

“Seguro” es la primera canción que Agris que escribió como solista, antes de lanzar música, cuando hacía copywriting, reporteaba y sufría, he ahí la relación con esa zona del centro de la ciudad donde se concentraban los diarios.

Cuando le pregunté a Elsa cuál era su parte predilecta de cantar, me dijo: ‘soy la puta y soy la amiga / que te arruina la cobija’. Morí. Mi artista favorita, perdiendo la decencia conmigo, comparte Agris en el boletín de prensa que emite Universal Music por el lanzamiento de esta canción.

“Seguro” es el cuarto sencillo del disco debut de Agris.