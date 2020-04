Alison Mosshart siempre ha sido un espíritu inquieto en la industria de la música, ahora da un paso en solitario y presenta su primera canción titulada ‘Rise’.



El tema forma parte de la conclusión de la serie Sacred Lines, una producción de Blumhouse Television y que se transmite en Facebook Watch. Aunque no es la primera vez que la cantante y músico colabora el producciones audiovisuales, esta es la primera canción que tiene únicamente su firma.

El tema tiene su característica personalidad desgarbada y rockera. Además, lo estrena con su video oficial. Mira Rise aquí abajo:

Esta no es la primera vez que Mosshart trabaja en el soundtrack de una serie, ya que junto a Eric Arjes compuso la canción Bad Blood para The Walking Dead.

Su trabajo además de incluir los álbumes en sus bandas The Kills y The Dead Weather, sus colaboraciones se cuentan con Arctic Monkeys, Placebo, Cage the Elephant y Miles Kane.

Habrá que ver si Rise significa que Alison Mosshart emprenderá una nueva carrera como solista a partir de su cuarentena en Nashville. Sin embargo, esta canción también llega con el anuncio de que trabaja a distancia con Jamie Hince en un nuevo álbum de The Kills. Como sea, nueva música es nueva música.

Encuentra Rise también en plataformas de streaming.