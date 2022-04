A la fecha uno de los lanzamientos más importantes de este año, en lo referente a música electrónica-alternativa, ha sido Prey//IV (Eating Glass Records, 2022), cuarta placa en estudio de la canadiense Alice Glass, ex componente de Crystal Castles, quien después de lanzar algunos sencillos finalmente coloca bajo la luz los 13 temas que integran el disco, mismos que van de lo etéreo, minimalista y oscuramente bailable, al house con guiños al hip hop y el pop de inicios de siglo. Acá la charla que sostuvimos con Glass.

TXT:: Joel Rodríguez

¿En qué momento de tu vida llega Prey//IV?

Es raro pensar en ello. Llevo 10 años en este negocio y estoy orgullosa de todo lo que he hecho y lanzado; reflexionando, creo que tengo bien ganado mi lugar en el “mundo de la música indie”. Creo que nunca he estado dispuesta a celebrarlo, como cualquier otra persona haría, porque mucho de lo que he hecho está bastante jodido y es deprimente; sin embargo lo celebro y estoy feliz por el hecho de estar viva.

Dentro del contexto pandémico, ¿qué fue lo más difícil en todo el proceso del disco?

Lo que más apestaba era no tener nada seguro para salir de gira. Es una lástima que no pueda ir en este momento a México, donde la gente realmente me ha apoyado, incluso con este disco que desde el inicio llamó la atención de la prensa. Quiero ir allá, hacer muchas cosas para continuar con mi carrera.

¿El concepto detrás del álbum te sirvió como catarsis?

Quise que el disco reflejara el momento en el que estuve más deprimida, mostrar los años y etapas específicas en que fue así y después cómo fue que lo deje ir. Probablemente mi siguiente álbum sea más optimista. Su estructura y composición vienen de un lugar bastante oscuro. Trabajé mucho en mí y definitivamente salí de ello y me volví una persona más fuerte.

Creo que la mayor catarsis que generó Prey//IV fue gracias a los mensajes que la gente me mandó; me hicieron sentir una conexión con distintas personas, incluso con extraños, y se sintió muy bien, porque quiero ser feliz. Me gustaría que la gente se adueñara de las canciones a través de sus propias experiencias. Y ya tengo ganas de comenzar a escribir nuevo material.

El álbum se percibe con influencias pop y hip hop de la primera década del siglo, me remontó a actos como Kelis, Destiny’s Child, Eve o Gwen Stefani…

¡Definitivamente hay mucho de eso! Especialmente del hip hop de la época en la que se incorporaron los sintetizadores tipo John Carpenter de las películas de Halloween, muy a lo Three 6 Mafia y de la forma en que sampleaban canciones. Supongo que también me encanta la música pegajosa y que se puede cantar, sin importar el género.

De hecho, “Love is violence” reúne elementos de producción que me recuerdan a The Neptunes y Outkast.

¡Wow! De verdad muchas gracias. Oliver (Sykes), de Bring me the Horizon, me dijo exactamente lo mismo. Es divertido preguntarle a mis amigos lo que piensan del disco. Hice muchas versiones de la canción, pero en definitiva ésta es la mejor de todas. En el video aparezco como una estrella gótica-pop de inicios de siglo.

También abriste un buen espacio para temas que funcionan perfecto en la pista, como “The hunted”, “Witch hunt” y “Animosity“.

Bueno, creo que me inspiré mucho trabajando con Jupiter Keys, es un gran productor y siempre me muestra música genial. Es bastante alentador escuchar lo que hace, incluso tonos que llegan a ser magnéticos, como una especie de beats paralelos dentro de las canciones; eso se lo debo completamente a él.