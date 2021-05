Alice Cooper ha anunciado que pondrá en venta una de sus más preciadas y extrañas pertenencias, una pintura hecha por Andy Warhol.

Según lo dicho por el artista la pintura será ofertada en octubre de este año durante la subasta de arte Larsen que tiene lugar en la galería Larsen en Scottsdale, Arizona. Sobre el precio, Cooper dijo que se puso a investigar su valor y la oferta estará entre 2 y 4 millones de dólares.

“Esta serigrafía me fue regalada durante algunos años locos y me había olvidado por completo que incluso la tenía”, dijo Alice en un comunicado. La pintura, que fue creada como parte de la serie Death and disaster de Warhol entre 1964-65, se llama Little electric chair y está basada en una foto de la década de 1950 de la cámara de la muerte en la prisión de Sing Sing en Ossining, Nueva York.

También, Cooper explicó como fue que se re encontró con esta obra ya que fue un regalo: “Un día, hace unos años, estaba hablando con Dennis Hopper, quien dijo que estaba vendiendo un par de sus Warhols. Le dije: “Espera un momento, creo que tengo un Warhol en alguna parte”.

“Así que fui a buscar por ahí y lo encontré, estaba en perfectas condiciones. Quiero decir, era una especie de cápsula del tiempo, que creo que a Andy le hubiera encantado porque le encantaba hacer la cápsula del tiempo como una obra de arte en sí misma”.

Crédito foto de portada: Instagram Alice Cooper