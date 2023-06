Neon Indian regresa como Alan Palomo: Escucha su nuevo sencillo

A través de redes sociales, la mente detrás de Neon Indian anunció que este año iniciará una nueva etapa en su carrera musical bajo su nombre real. Según se informó, el primer disco de Alan Palomo se titulará World of hassle y su estreno está programado para llevarse a cabo el próximo 15 de septiembre.

Al inicio, World of hassle fue ideado como el sucesor de Vega intl. night school de Neon Indian, lanzado en 2015. Sin embargo, naturalmente, las cosas cambiaron con la llegada de la pandemia y Palomo ya no se sentía identificado con el concepto del álbum y el apodo de Neon Indian, por lo que decidió desecharlos.

A pesar de este cambio, lo que Alan Palomo presentará no se aleja mucho de lo que solía hacer con Neon Indian. Su nuevo proyecto combina elementos de vaporwave, rock y cumbia, que sirven de fondo a sus letras mordaces y cargadas de política; ejemplo de ello es “Stay-at-home DJ”, su primer sencillo.

Tracklist World of hassle:

01. The Wailing Mall

02. Meutrière (feat. Flore Benguigui)

03. La Madrileña

04. Nudista Mundial ’89 (feat. Mac DeMarco)

05. The Return of Mickey Milan

06. Stay-at-Home DJ

07. Club People

08. Alibi for Petra

09. Nobody’s Woman

10. Is There Nightlife After Death?

11. Big Night of Heartache

12. The Island Years

13. Trouble in Mind

Te dejamos por acá la nueva canción de Alan Palomo: