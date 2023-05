Aime Simone o de cómo darle al pop sofisticación y sentimientos verdaderos

Hay que rebosar en descaro para lanzarte al mundo artístico usando el apellido Simone y este tipo no ha tenido miedo y viene arrastrando muy buena fortuna. Aime Simone nació en París, pero procede de una familia noruega y se está convirtiendo en una figura europea relevante, ya que su éxito musical también tuvo que ver con un conflicto armado.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En 2020 editó su disco debut, Say Yes, Say No -que grabó en Berlín- y ahí venía incluida “In This Dark Time”, que fue acogida como una canción de esperanza por el pueblo ucraniano durante la guerra que sostiene con Rusia; actualmente, el tema ya rebasa los 10 millones de escuchas. La gente la iba buscando en Shazam y difundiendo de casa en casa.

Pero Aime Simone -cuya voz nos remite a un Rufus Wainwright muy joven- ha seguido adelante y ya ha editado un segundo LP al que ha titulado Oh Glory; 11 canciones que se apegan a la estética de un pop sofisticado y de muchos matices electrónicos. La prensa europea (y su compañía discográfica) apuntan que incursiona en el post-pop -lo cual me parece algo exagerado, pero no resta mérito al trabajo-.

Oh Glory abre con la estupenda “No far”, en la que demuestra sus grandes capacidades para componer, cantar y producir una música que concentra una amplia paleta de sonidos muy amplia que tiene pespuntes de electrónica a lo Perfume Genius o puede tirar de una guitarra acústica, como en “Baby Don´t Quit”.

El pop no tiene que ser insulso y soso… posee una maleabilidad que le permite tomar formas muy diversas y Aime Simone lo sabe bien y lo demuestra; “Answer The Night”, “NOT WHAT YOU WANTED” y “New World” abogan para que así lo sea.

Oh Glory es un muy buen disco de pop debido a lo tan real que se siente… hay dolor, hay sentimientos; no se trata de un artificio de estudio y no se requiere denominarlo post-pop para inyectarle interés. Aime Simone es un artista para incluir en nuestra obra… sin duda es pop, pero hace un pop que mucho vale la pena.

También te puede interesar: Brian Eno y Fred Again.. maravillan con su ‘Secret Life’