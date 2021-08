El artista ganador de un Grammy, y quien además es miembro de los grandes Black Pumas, ha compartido la primera canción en colaboración con National Records: “I’ve got soul“, tema que incluye la poderosa voz del tejano David Marez.

Adrián Quesada demuestra una vez más porque es de los productores más codiciados del momento, pues con este sencillo nos abre las puertas de un mundo que irónicamente continua sin ser explorado, pero que está rico en sonidos e historia: el tono latino del soul tejano.

“I’ve got soul” es la primera parte de esta celebración que se materializará como un álbum y que llevará por nombre Look at my soul, siendo Quesada la cabeza de este proyecto y donde abarcará a detalle lo que muchos han pasado por alto. Pero Adrián no estará sólo, ya que para adentrarse chido a este género se necesita la participación de artistas Chicanos que amen el soul.

Teniendo a un elenco multigeneracional, estos artistas (los cuales se mantienen en secreto por ahora) aportaron elementos claves para la creación de este disco, el cual es descrito por Adrián de la siguiente forma: “Para mí, el soul texano es una versión única de Texas de lo que conocemos como música soul, de una manera esto solo podría haber sucedido en este estado. Tenías esta olla de diferentes culturas, negro, marrón, blanco; y se tenía la proximidad a la frontera mexicana agregando influencia”.



Además, junto con este sencillo y en general, conforme se vayan publicando los temas que conformarán a este álbum se irán publicando cortes de estilo documental; los cuales harán aun más inmersiva la experiencia de aprender sobre la influencia del soul en los artistas chicanos.

Look at my soul llegará a las plataformas de streaming el 10 de diciembre de 2021.

Crédito fotos: cortesía