Tras un turbulento final en 2019, que culminó con una desastrosa presentación en Argentina, Olve Eikemo, mejor conocido como Abbath, está de vuelta de la manera que mejor sabe hacerlo: con música. Y aunque a estas alturas es un misterio si ha logrado mantenerse sobrio o no, su nuevo disco es un trabajo bien enfocado, honesto y de excelente manufactura.

TXT:: Luis Jasso

De acuerdo con el comunicado de Season of Mist, el sello que edita la obra, el disco está “impulsado por la imaginación musical y creativa de Abbath, que ofrece temas como “Acid haze”, “Scarred core”, “The deep unbound” y la canción que da título al disco, que en conjunto crean un amplio espectro que va a los extremos del black metal, el heavy metal e incluso algo de hard rock”. Si algo es cierto es que hay momentos en que efectivamente se escuchan esas influencias. Todo, claro, dentro de una producción cruda; el primer elemento blacker que ofrece el disco. Pero ciertamente hay algunos solos excepcionales, llenos de melodía que siguen a algunos riffs que más bien parecen sacados de una banda heavy, incluso algunos pasajes de melodía vocal podrían quedar bien en un disco de Alice Cooper.

Dread reaver es un disco de black metal al estilo Abbath. Hay suficientes blast beats para que no quede duda. Está también su característico estilo vocal, los pasajes de guitarra que suman velocidad y suciedad al entorno de las canciones y que junto al bajo y la batería crean esa la pared sonora típica del género. Eso sí, más allá del sonido sucio se entienden perfecto todos los instrumentos, lo cual habla del buen trabajo que lograron en equipo Endre Kirkesola (productor y mezclador) y Dag Erik Nygaard (ingeniero de grabación).

Nuevamente de acuerdo al comunicado de Season of Mist, “el objetivo era presentar una producción impactante que se asentara firmemente en la encrucijada de los héroes de Abbath: Kiss, Motörhead, Manowar y Bathory”. Además de Olve (guitara, bajo y voz) los músicos que grabaron el disco fueron Ukri Suvilehto (batería), Ole André Farstad (guitarras) y Mia Wallace (bajo). Como elemento extra, el disco ofrece la peculiar interpretación de Abbath a “Trapped under ice” de Metallica. Un tema bien logrado que respeta la melodía vocal de la original pero que instrumentalmente está creado 100% desde la perspectiva sonora del black metal.

Es el tipo de disco que de entrada le va a gustar a los fans de Abbath, de Immortal y de la segunda ola de bandas black metal escandinavas. Es también una propuesta ideal para el metalero que se permite escuchar más de un género. Una vez que se logra romper la pared del sonido y la producción áspera hay varios momentos que llevan a encontrar esas referencias al heavy y el hard rock que no hacen más que engrandecer la propuesta. 39 minutos de fiereza sonora cuyos relatos están sustentados en la figura histórica de Othryades, guerrero espartano famoso por ser el único sobreviviente de una batalla contra 300 guerreros de Argos y que se suicidó al no poder lidiar con la vergüenza que traería consigo el no haber muerto en el campo de batalla con sus compañeros espartanos. ¡Altamente recomendable!