Tuvieron que pasar más de tres décadas para que el trío noruego a-ha se presentará por primera vez en México a propósito de la gira del aniversario 35 de su álbum debut, el mítico Hunting high and low, el cual definió su carrera a nivel global. Con un Auditorio Nacional pletórico, una producción discreta y un público que abarcaba varias generaciones, los noruegos recorrieron de manera aleatoria el tracklist del disco que los posicionó en los primeros lugares de popularidad en 1985.

TXT:: Jacobo Vázquez / FOT:: OCESA / César Vicuña

Morten Harket, Magne Furuholmen y Pal Waaktaar-Savoy dejaron para el final del primer set los sencillos “Hunting high and low”, “The sun always shines on TV” y “Take on me” (cuya inconfundible melodía, de acuerdo con el tecladista de la banda, surgió a partir de jugar con “Light my fire”, de The Doors). Aquel primer disco resumía perfectamente la combinación de sonidos de sintetizadores y cajas de ritmo con instrumentos de tradición más rockera, como guitarra, bajo y batería. Camino explorado previamente por grupos como Ultravox y su álbum Quartet (1982), el cual fue producido por el brillante George Martin y que marcó la pauta del pop de los años 80.

Para la segunda parte del concierto, Magne, Morten y Pal interpretaron algunos éxitos de sus discos posteriores, como “Crying in the rain”, “The swing of things” y “I´ve been loosing you”. También aprovecharon la ocasión para presentar dos temas nuevos, “Forest for the trees” y “You have what it takes”, los cuales aparecerán en su próximo disco, programado para el mes de noviembre de este año. El concierto finalizó con el que fuera tema de la película de James Bond: “The living daylights”.

La primera visita de a-ha a México dejó más que satisfechos a los miles de fans que se congregaron en el recinto de Reforma, aunque faltaron algunas canciones imprescindibles, como “Stay on these roads” y “The blood that moves the body”. Una noche que provoca ecos de aquel 1985, donde apareció el video más emblemático, no sólo de la carrera de a-ha, sino de toda una generación. Ya se vaticinaba que el sol brillaría en una pantalla; en esta ocasión representada por los miles de celulares que capturaron una visita histórica.

Seguramente a-ha volverá; los rostros del trío así lo auguraban.