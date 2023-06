70000 Tons of Metal: un crucero metalero de primera

En esta segunda parte de la charla exclusiva de #SangreDeMetal con Andy Piller, el creador del concepto 70000 Tons of Metal, éste se deja llevar y ofrece vistazos no tan comunes sobre el mundo del metal. Y eso se debe más que nada a que las entrevistas suelen ser con músicos, no con promotores. Él también era un chico normal que en algún momento empezó a interesarse en este género musical, hasta volverse un “headbanger”, un “cabeza de sonaja”, un metalero.

Al no ser músico, Andy tiene una historia similar a la de muchos que solo escuchan, pero no tocan. “En mi caso empecé en el metal por mi hermano, es seis años mayor. Cuando yo tenía como 6 o 7 años, cada vez que él compraba un disco nuevo me ponía unos audífonos y escuchaba todo el lado A, luego todo el lado B y luego le tenía que dar calificaciones como de escuela a cada canción. Teníamos ese juego. Hablamos de que me ponía bandas alemanas clásicas como Scorpions, Accept y Helloween, algo de metal británico como (Iron) Maiden, (Judas) Priest y eso me impactó mucho”.

Cada año, el crucero sale desde Miami. El destino suele variar, este año por ejemplo será Puerto Plata, en la República Dominicana. Pero el inicio del viaje, que por cierto él sabe que es limitante para aquellos viajeros que requieren visa para entrar a Estados Unidos, comienza en Miami. ¿Por qué? “Cuando inicié con esto me pregunté: ¿Qué diablos sé yo de cruceros? Lo primero que necesitábamos era un muelle de cruceros, porque si el barco no está anclado ahí debes llevarlo desde algún otro punto y eso cuesta, y eleva los costos de manera dramática. En ese sentido, Miami se llama a sí misma ‘la capital mundial de los cruceros’. Tenía claro que la salida tenía que ser en algún lugar del hemisferio norte para tener chance de hacerlo en el invierno, porque en el verano hay muchísimos festivales, es mucha competencia y no tiene sentido. Luego, estaba claro que la mayoría de la gente vendría de América del Norte y Europa. Ahora, cada año tenemos clientes de más de 70 países, a veces nos llamamos la ONU del Heavy Metal en el mar, pero justo eso es parte de lo que hace la atmósfera muy especial, es algo que enorgullece a nuestros fans, la hermandad. Entonces, Miami parecía un muy buen lugar, porque también se requiere de un aeropuerto grande con diversas conexiones internacionales, y ellos lo tienen”.

Por su posición como jefe, Andy padece un fenómeno potenciado por las redes sociales: todo mundo habla de él, aunque no lo conozcan. ¿Será que tiene piel gruesa y sabe manejar esto, o será que le afecta? “Es parte del juego, creo que sí desarrollé piel gruesa, a veces no logro imaginarme como debe ser cuando eres un político, toda la mierda que reciben, y el anonimato de internet definitivamente hace que la gente hable más abierta y libremente pero cuando te los encuentras en persona te saludan y te piden fotos. Hay gente que me expresa sus críticas en persona. Yo siempre digo esto: la alabanza me enorgullece, es bonita, pero solo la crítica me permite mejorar. Siempre que la crítica tenga sustento y sea constructiva, yo estoy abierto a ella. Es algo con lo que puedo vivir. Hay un tipo que una vez escribió: ‘oh, Andy Piller, odio a este tipo durante 51 semanas al año’, porque en la semana 52, la del crucero, me ama”.

Piller sabe que la competencia es benéfica, así que no le molesta que ahora haya otros festivales en alta mar. “Sé que hay otros cruceros por ahí, tienen conceptos un poco diferentes, algunos son similares al mío, otros más bien tienen una banda realmente grande y se acompañan de unas cuántas desconocidas, otros son más como cruceros en los que te encuentras un par de bandas tocando, nosotros lo que hacemos es encajar un festival de Heavy Metal en un crucero. Eso lo hace diferente. Además, somos el más grande, por un amplio margen. También hay otros que están dirigidos a audiencias más veteranas, con Jazz y Blues por ejemplo. Esto existe desde que existen los cruceros. Hay muchos temáticos, como Battle Star Galactica, de cocina, de Harley Davidson, de coros de niños cristianos, hay de todo. Más bien antes de mi nadie lo había hecho de Heavy Metal”.

Un festival en alta mar seguro tiene sus riesgos, y también debe dejar anécdotas. “Dos veces tuvimos que detener un concierto en la cubierta exterior. En 2020 tuvimos que desmontar el techo, pero tenemos protocolos de seguridad. Por eso digo que no es tan fácil como hacer conciertos en tierra. Eso es parte de la razón por la que escogí hacerlo a principios de año, enero, febrero, en el Caribe, si lo haces en el otoño, te toca la temporada de huracanes”.

El próximo 70000 Tons of Metal será del lunes 29 de enero al viernes 2 de febrero de 2024. Los boletos estarán disponibles a partir del martes 27 de junio en la página y las redes sociales del festival.