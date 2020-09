Sin duda una de las cosas más divertidas e interesantes dentro del mundo de la música es cuando diferentes artistas se unen para realizar una colaboración. Los resultados son una moneda al aire, algunos terminan haciendo una verdadera obra maestra y otros se quedan en el intento.

Por lo regular este tipo de trabajos se realizan entre artistas del mismo género y sino de alguno que se le parece o va de la mano. Sin embargo, de vez en cuando surgen colaboraciones entre músicos que se desenvuelven en géneros que son totalmente polos opuestos. Y ahí es cuando la sorpresa viene aún más grande.

En los últimos tiempos muchos cantantes han decidido experimentar de esta forma, adentrándose a lo desconocido. Y aquí te dejamos algunas de las colaboraciones más random que han pasado.

1. Snoop Dogg y La Banda MS

El 2020 ha sido un año muy extraño y entre todo lo que nos ha traído la colaboración entre uno de los raperos más exitosos y la agrupación de género banda, ha sido de lo más random que hemos visto. El resultado es un tanto incómodo pero si algo es un hecho, es que nos dejó a todos sin palabras.

2. Joan Sebastian y Will.i.am

El frontman de Black Eyed Peas en 2012 tuiteó que andaba en la Ciudad de México viendo las luchas y en ese momento nadie se imaginaría lo que vendría. Pues resulta que además de pasear por la ciudad, Will.i.am grabó un tema con el famoso cantautor mexicano. “Hey you” llegó en 2013 y la realidad es que más que ser una combinación de ambos, Joan Sebastian se apegó más al estilo del también productor.

3. Maluma y Madonna

Puede que el pop y el reggaetón se lleven un poco, sin embargo jamás nos hubiéramos imaginado que la reina del pop se prestaría para hacer un tema de este tipo. Pero sí, en 2019, Madonna y Maluma lanzaron su colaboración, la cual formaría parte del decimocuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense. La canción no tuvo mucha aceptación de parte del público, pero sí que causó revuelo en su momento.

4. Juan Gabriel y Fifth Harmony

Uno de los últimos proyectos que hizo Juan Gabriel antes de su muerte fue un álbum de duetos en 2015. Todos los artistas que participaron no son tan alejados de su estilo, sin embargo hubo uno en específico que definitivamente no nos esperábamos: Fifth Harmony. Resulta que las chicas colaboraron con él en la canción “Vienes o Voy” que formó parte de la edición deluxe del disco. Lo interesante es escucharlas cantar completamente en español.

5. Los Tigres del Norte y Zack de la Rocha

Los Tigres del Norte han roto barreras de mil formas y llevado la música regional mexicana a diferentes partes del mundo. Y en 2011 lanzaron su MTV Unplugged, en el que entre los diversos artistas invitados que tuvieron se incluyó a nada más y nada menos que Zack de la Rocha, cantante de Rage Against The Machine. Fue algo realmente épico y el dueto que hicieron está lleno de poder y por más extraño que sea, funcionó muy bien.

Fotos de portada tomadas de los Facebook de los artistas.