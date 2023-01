 “1979” de The Smashing Pumpkins es versionada por un ‘dreamteam’ del hardore

Cuando una canción es incombustible… eterna… un clásico… puede mutar una y otra vez y siempre resplandecer y sorprendernos; tal es el caso de “1979” de The Smashing Pumpkins que ahora emerge recreada por lo que es una “superbanda” del mundo del hardcore y el post-metal y que fue provocada por el programa norteamericano Two Minutes To Late Night.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Este “dreamteam” quedó conformado por el líder del proyecto Gwarsenio Hall, que también el mundo conoce como Jordan Olds, teniendo en las vocales a Jeremy Bolm de Touché Amoré, quien evoca al original al cantar desde un auto; y se completa con el baterista de Deafheaven, Daniel Tracy, más el bajo de AFI, Hunter Burgan, y la potente guitarra de Wade MacNeil de Alexisonfire.

Esta versión de “1979” aparece para calentar la realización en directo de Two Minutes To Late Night el próximo 14 de febrero en el Saint Vitus Bar de Brooklyn, en una sesión en la que las versiones en vivo serán hechas por miembros de Baroness, Black Dahlia Murder, Dethklok y algunos otros.

Es así como una iniciativa que surgió para paliar la pandemia y ofrecer contenidos basados en la interacción de los músicos a la distancia pasará de la virtualidad al mundo real y ofertara noches de conversación y grandes recreaciones, tal como está candente y teatral versión de “1979” de los Smashing Pumpkins, una canción fundamental para la Generación X y todo aquello que derivó del grunge.

