Danielle Balbuena, mejor conocida como 070 Shake acaba de lanzar el sencillo Under The Moon. Un videoclip con estética lo-fi acompaña al lanzamiento. El tema será parte de su primer álbum, Modus Vivendi, que se estrenará el próximo 17 de enero.

Este 2019, la rapera estadounidense se mantuvo en la mira de público y medios ya que editó varios sencillos en plataformas digitales, un poco calentando el terreno para su disco debut y también para mostrarnos de qué está hecha. Under The Moon combina elementos del synth pop y hip hop para entregar un single emocional que encaja perfecto en la nostalgia del audiovisual retro.

Con sólo 22 años, 070 Shake ya cuenta con colaboraciones importantes dentro de la industria. Pucha T, Nas y Kanye West son algunas de las personalidades que han apostado por ella, de hecho Modus Vivendi se publicará bajo el sello G.O.O.D. Music que pertenece a West.

El rapero conoció su trabajo con la canción Sunday Night, luego, su próximo trabajo juntos fue la inclusión de una línea hecha por la originaria de Nueva Jersey en el tema Ghost Town.

I feel kind of free /We’re still the kids we used to be, yeah, yeah / I put my hand on the stove, to see if I still bleed / Yeah, and nothing hurts anymore I feel kind of free