Zola Jesus ha compartido una versión de la canción popular armenia “Krunk“. Las ganancias del sencillo exclusivo en Bandcamp se destinarán al Fondo Armenia, que proporciona ayuda humanitaria durante el conflicto en curso con Azerbaiyán.

“Escuché por primera vez la canción “Krunk” (Crane) mientras escuchaba una colección de canciones cantadas por Lousine Zakarian, una reconocida soprano armenia”, dijo Zola Jesus en un comunicado de prensa. Ella continuó:

“Su grabación fue tan devastadoramente hermosa que me habló en muchos niveles. La canción evocaba tanto anhelo y tristeza, pero al mismo tiempo se sentía tan delicada, como si su voz pudiera despegar y volar. Se sintió como la expresión más pura del inefable Alma armenia. Nunca pensé que sería capaz de hacer justicia a la canción, y todavía no lo hago, pero la canción es tan significativa para mí que interpretarla se convirtió en una obligación.” El mes pasado, System of a Down lanzó las nuevas canciones “Protect the Land” y “Genocidal Humanoids”. Los ingresos también beneficiaron al Fondo Armenia.

“Una vez que me enteré de la crisis que estaba ocurriendo en Artsakh, me dolió mucho el corazón por el pueblo armenio. Han sobrevivido a genocidios, guerras, batallas por la autonomía y la independencia, y ahora esto: luchar para recuperar un lugar sagrado que representa gran parte de su antigua herencia y resistencia.”

¡System Of A Down estrena música después de 15 años!

“Quería honrar y rendir mi apoyo al alma armenia, y reconocer todas las vidas trágicamente perdidas este año en la guerra con Azerbaiyán. Las ganancias de esta canción se destinarán al Fondo Armenio, para ayudar a apoyar las necesidades de los civiles sobre el terreno en Nagorno-Karabaj (Artsaj).” concluyo la artista.

Zola Jesus lanzó su álbum de estudio más reciente Okovi en 2017. A principios de este año lanzó un álbum en vivo titulado Live at Roadburn 2018.

Foto tomada de Instagram