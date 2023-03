Zebra: los rayados del metal cumplen 40 años

En México es común ver que algunas bandas duran 30 años o más pero que en ese tiempo lanzan pocos discos. Simplemente pasa que el mercado no da lo suficiente en términos de ventas como para sacar discos cada dos años, pero permite lo suficiente para que la banda se mantenga activa. Tal es el caso de Zebra, trío heavy metalero con tintes de Prog Rock que debutó a mediados de los años 70, sigue activo en la actualidad pero solo tiene cuatro discos.

Su disco debut llegó el 21 de marzo de 1983 y salió mediante Atlantic Records, en ese tiempo quizás el sello más importante que había. Los primeros cinco discos de Led Zeppelin fueron editados en ese sello, por ejemplo. No tardó mucho tiempo en alcanzar certificación de Oro por ventas superiores al medio millón de copias, lo cual era un logro importante en esa época. Incluso el sencillo principal, “Tell me what you want” salió editado en México en algunas colecciones de Heavy Metal,

Ese disco llegó al número 29 en la lista de los 200 más vendidos de Billboard. Un año más tarde editaron No Tellin’ Lies, su segundo LP. Ese llegó al número 84 de la misma lista pero después Atlantic los cortó, se acabó el impulso y de entonces a la fecha solo han editado otros dos discos. Llegaron al estatus de culto y siguen activos, sobre todo en la costa Este de Estados Unidos y la zona del Golfo de México, pues tanto e su natal Nueva Orleans como en su adoptiva Nueva Jersey tienen una base de fans fieles que les ha permitido mantenerse más o menos activos.

Para celebrar el 40 aniversario de Zebra (ese es el nombre de su disco debut), la banda ha anunciado una serie de fechas para 2023 en las que tocarán las nueve canciones que lo conforman en el mismo orden en el fueron editadas en 1984, además de algunos clásicos de la banda y un puñado de temas de Led Zeppelin porque comenzaron como banda de covers y su mayor influencia era la música que hacían Page, Plant, Jones y Bonham.

Es probable que el nombre de Zebra nunca haya resonado fuertemente entre los grandes de la historia, pero eso simplemente muestra que no siempre es el talento el que saca adelante a las bandas de Heavy Metal. Como sea, para aquellos con visa y gusto por los viajes, la breve gira (se han anunciado diez fechas entre abril y noviembre) ofrece una oportunidad interesante para verlos en vivo.