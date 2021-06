Years & Years han lanzado su propia version de “The edge of glory” de Lady Gaga para celebrar el décimo aniversario del álbum Born this way.

En comparación con la versión original que se caracteriza por su teclado y saxofón al puro estilo Bruce Springsteen & The E Street Band, Years & Years optó por meterle brillantes y enérgicos sintetizadores que le dan a la canción un giro totalmente divertido e interesante.

Éste cover formará parte de una nueva edición de aniversario que Lady Gaga planea lanzar de su exitoso disco Born this way. Previamente ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar el cover de “Judas” de Freedia, “Marry the night” en voz de Kylie Minogue y a Orville Peck interpretando la canción titular del álbum.

La edición de aniversario verá a luz este viernes 25 de junio e incluirá dos covers más de las canciones “Highway unicorn (road to love)” y “You and I”. Aún no se revelan los nombres de los artistas que interpretarán éstas canciones.

Born this way fue lanzado en mayo de 2011 como el segundo material discográfico de Lady Gaga. Todas las canciones que lo conforman fueron escritas y producidas por la misma Gaga, contando también con el apoyo de talentosos productores como Fernando Garibay, DJ Snake y Robert Lange.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.