Yeah Yeah Yeahs y Perfume Genius lanzan una nueva versión de “Spitting off the edge of the world”

El año pasado, los Yeah Yeah Yeahs hicieron su triunfal regreso con “Spitting off the edge of the world”, en colaboración con Perfume Genius. Y ahora, a casi un año de su lanzamiento, han decidido darle un giro diferente con una “versión lush”, la cual es en realidad una re-grabación del tema con un sonido más orgánico.

Respecto a este tema, en un comunicado, los Yeah Yeah Yeahs explicaron: “No ha habido muchos dúos en la historia de YYYs. Tal vez estábamos esperando que apareciera un unicornio como Mike [Perfume Genius]. Probar una versión diferente de ‘Spitting off the edge of the world‘ con Mike estuvo siempre en la lista de deseos una vez que se grabó la original”.

“Nuestro productor, Dave Sitek, quería llevar la canción al territorio de Lee Hazlewood en lo que respecta a los arreglos exuberantes, y hay cierta influencia rastreable, pero al final es en gran medida una suma independiente de sus partes. Es la joya de otra colaboración entre Dave Sitek, Perfume Genius y Yeah Yeah Yeahs”, agregaron.

Acá te dejamos la “versión lush”: