El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) presenta “XX años de obra gráfica en el taller Sangfer” de Dan McCleary.

Esta es una exposición de grabado realizada por el artista Dan McCleary en el famoso taller Sangfer ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca. Por este taller han pasado diversos artistas entre los que se encuentra Francisco Toledo, Damian Flores, Mario Benedetti, Will Berry, Francesco Clemente por mencionar algunos.

“Dan McCleary es artista y director de Art Division, una Organización ubicada en el barrio de MacArthur Park en Los Ángeles, California donde él reside y mantiene su taller. Viaja con frecuencia a la ciudad de Oaxaca, donde realiza grabados en el Taller del maestro Fernando Sandoval. Sus grabados pueden ser vistos en las colecciones: USC Fisher Museum of Art, The Hammer Museum y LACMA en Los Ángeles y también en The New York Public Library.”

“XX años de obra gráfica en el taller Sangfer” de Dan McCleary inaugura el próximo viernes 26 de febrero a las 12:00 en el IAGO , Macedonio Alcalá 507, Centro, Ciudad de Oaxaca.

Dan McCleary ese mismo día dará la sesion “Dibujar la cabeza humana” Dirigido a jóvenes de 17 a 21 años info en este LINK.