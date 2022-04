De padre cubano y madre puertorriqueña, Xenia Rubinos es una de esas artistas que arriban para nutrir al pop y darle elegancia a través de una música difícil de encasillar, pues esta compositora tiene bases clásicas, además de estudiar jazz en el Berklee College of Music.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de una artista que no detiene su proceso creativo y aunque el álbum Una rosa (ANTI) apenas se editó el año pasado, ella ha decidido emprender una serie de reversiones de las piezas que lo conforman y es así como “What Is This Voice” se convierte en “Madrugada”, pero con otro agregado más que interesante.

Xenia Rubinos convocó al rapero cubano El individuo para que viajara a Nueva York para trabajar una canción que tiene un basamento electrónico y capas de sintetizador sobre las que el caribeño puede encaminarse rumbo a la poesía o el spoken word -como se les quiera llamar-.

En “Madrugada” hay un bombo profundo, percusiones gravitantes y una muy dosificada participación vocal de la norteamericana, quien está más enfocada en el proceso de búsqueda creativa que de exaltar su técnica.

El individuo recrea a través del verso y el fraseo a una canción que gana en sentido poético, y en la que Xenia Rubinos se concentró más en tocar el Rhodes y armar el arreglo y la postproducción. ¡Una belleza!

