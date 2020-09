Si ya estaban ansiosos por escuchar el nuevo material discográfico de Will Joseph Cook, les tenemos una buena noticia… ¡la primera mitad del álbum ya está disponible!

El disco titulado Something To Feel Good About será lanzado a través de Bad Hotel, el sello de Will. Y teniendo esta libertad, el joven cantante no quiso esperar más y compartirle a sus fans las canciones más alegres del álbum, esto con el fin de ayudarlos a sobrellevar este difícil año.

Además de “Be Around Me”, “Something To Feel Good About” y “Driverless Cars”, los primeros sencillos que ya había lanzado, ésta primera parte también incluye “10X MORE FUN”, “She Likes Me” y “Wayside”, canciones nunca antes escuchadas.

Y acerca de esta gran sorpresa, Will Joseph Cook comentó:

¡Dos mitades! ¿Por qué diablos no? Temáticamente, la primera mitad es un montón de optimismo abierto. Para mí, se siente como un verano de amor, todas las canciones son muy presentes y te llevan a disfrutar del momento.

Pero ahí no paran las sorpresas, ya que para celebrar el lanzamiento de estos temas Will y su banda estarán tocándolas en vivo en un show en línea que realizarán el día de hoy (22 de septiembre). La cita será a las 2 p.m. CDT a través del canal de YouTube de The Bad Hotel.

El disco completo será lanzado el próximo 27 de noviembre y estará disponible en digital y en un vinilo blanco. Ambos formatos ya los puedes conseguir en preventa dando click aquí.

Igual no dejes de checar la entrevista que tuvimos con Will Joseph Cook para nuestra edición 182. En la que podrás leer un poco más sobre su próximo álbum Something To Feel Good About y la nueva etapa que está por comenzar. La revista la puedes comprar en este enlace.

Tracklist Something To Feel Good About:

PART ONE

Be Around Me

Something To Feel Good About

10X MORE FUN

She Likes Me

Wayside

Driverless Cars

PART TWO

DOWNDOWNDOWN!

21

Only If You

Boundary Street

Where Is My Heart?

Last Year

Foto de portada: Cortesía.