Martin Méndez es un nombre reconocido gracias a su trabajo como bajista de Opeth, pero en tiempos recientes ha desarrollado un proyecto alterno, White Stones, un combo de death metal virtuoso para capturar el miedo, falta de control y desesperación que provocó el confinamiento. Dancing into oblivion es su obra más reciente; ahí, Méndez se desarrolla aún más profundamente en el camino del prog metal extremo con gruñidos cautivadores, intermezzos imbuidos de jazz y un increíble nivel técnico.

TXT:: Luis Jasso

White Stones ha liberado “New age of dark”, una canción dominada por una atmósfera amenazadora, llena de miedo y aislamiento, escrita en medio del confinamiento, y que captura la desesperación y los sentimientos de sofocamiento que todos conocimos desde que empezó la pandemia.

Si se toma en cuenta que el líder de la banda es un bajista, no resulta extraño que ese instrumento esté un poco más audible en la mezcla. Eso no quiere decir que sea un trabajo donde no toca nadie más; significa más bien que hay momentos en los que se puede apreciar el trabajo de las cuatro cuerdas, el cual suele pasar desapercibido en favor de las guitarras, las voces o la batería. La parte prog instrumental tiene sus complejidades, inherentes al estilo musical, pero con suficientes dosis de riffs machacantes y doble bombo como para que le quede sin problema el apelativo death.

White Stones no es tan extremo como una banda death sin miramientos, ni tan progre como para encajar en un cartel con Yes; tampoco es prog a la manera Opeth: es una banda con su propio lenguaje. Vale la pena escucharla, aunque sea por la mera curiosidad de saber en qué anda Martin.